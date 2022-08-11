У Франції вирують лісові пожежі: евакуювали десять тисяч мешканців

На південному заході Франції через спеку виникли масштабні лісові пожежі.
Рятувальикам не вдається приборкати полум'я. Більше того - пожежа швидко поширюється. Вже знищено 6, тис. га насаджень.
Про це повідомляє Le Figaro.
За словами міністра внутрішніх справ Франції Жеральда Дарманена, є "великі підозри, що пожежа є актом підпалів". Зазначається, що з небезпечних районів у департаментах Ландес і Жиронда евакуювали десять тисяч мешканців.
До гасіння полум'я залучили понад 1000 пожежників, 9 літаків і 2 гелікоптери. Прем’єр-міністерка Елізабет Борн заявила, що уряд країни мобілізує всі засоби для боротьби з вогнем.
Своєю чергою, Дарманен закликав роботодавців дозволити пожежникам-волонтерам відбути до їхніх казарм, щоб приєднатися до боротьби з вогнем. "На території країни одночасно палає вісім масштабних пожеж. Все свідчить про те, що найближчими тижнями ми матимемо багато складнощів", - зазначив міністр.
Як повідомлялося, на нафтобазі на Кубі пролунав уже третій вибух, вогонь наближається до четвертого резервуару з паливом. Наймасштабніша за десятиліття пожежа - загрожує не лише економічною, але й екологічною катастрофою для кубинців. Попри зусилля сотень вогнеборців - взяти полум’я під контроль не вдається вже четверту добу.
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