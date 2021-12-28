У Франції виявили рекордну кількість COVID-хворих від початку пандемії

У Франції виявили рекордну кількість COVID-хворих від початку пандемії

Попередній максимальний показник зафіксували 25 грудня.

У Франції за минулу добу зафіксували 179 807 нових випадків коронавірусу, що є рекордним добовим показником від початку пандемії.

Про це повідомляє BFM TV.

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"За даними Організації громадського здоров’я Франції, за останні 24 години у Франції було виявлено 179 807 нових випадків Covid-19. Це рекорд від початку пандемії", - зазначається у виданні.

За минулу добу в лікарні зафіксували 242 летальні випадки, пов’язані з коронавірусом. Загалом 17 405 пацієнтів госпіталізовані з інфекцією, пов’язаною з COVID-19, у тому числі 1 634 нових госпіталізованих за 24 години.

Як зауважують, попередній максимальний показник зафіксували 25 грудня, тоді у Франції були виявлені 104,6 тисячі хворих.

Нагадаємо, у Києві зафіксували перші випадки інфікування штамом коронавірусу "Омікрон". Фахівці вважають, що він більш заразний, ніж "Дельта".

Окрім того, штам коронавірусу "Омікрон" може не визначатися ПЛР-тестами. Справа в тому, що чутливість різних видів тестів не стовідсоткова. Багато останніх досліджень свідчать, що більшість вакцин, які використовують у світі, або зовсім неефективні, або малоефективні проти "Омікрона".

Тим часом в Австралії зареєстрували перший летальний випадок, пов'язаний із новим штамом COVID-19 "Омікрон".

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