У Франції вперше зафіксували понад 100 тисяч нових COVID-хворих

Франція оновлює власний рекорд із COVID-захворюваності вже третій день поспіль.

У Франції в суботу, 25 грудня, кількість нових випадків захворювання на COVID-19 вперше від початку пандемії подолала рубіж в 100 тисяч.

Про це повідомляє AFP.

Зазначається, що впродовж доби в країні позитивні результати тестів на коронавірус отримали 104 611 людей. Франція оновлює власний рекорд із захворюваності вже третій день поспіль.

"Останні дані свідчать про різке зростання від початку місяця: 4 грудня число (інфікувань. - Ред.) вперше перевищило 50 тисяч, і відтоді невпинно зростало", - вказують у виданні.

На тлі стрімкого поширення вірусу низка регіонів запровадила власні заходи безпеки. У Савої, зокрема, запровадили обов'язкове носіння масок як у приміщеннях громадських місць, так і на вулиці.

У понеділок, 27 грудня, французький президент Еммануель Макрон проведе відеоконференцію з ключовими членами уряду, під час якої обговорить можливість запровадження нових карантинних обмежень.

Від початку пандемії у Франції від ускладнень коронавірусної інфекції померли 122 546 людей. Тим часом 76,5% населення вже повністю вакцинувалися від COVID-19.

Нагадаємо, що у п'ятницю Верховна комісія у справах охорони здоров'я Франції (HAS) рекомендувала дорослим громадянам робити додаткове щеплення через три місяці після первинного курсу вакцинації проти COVID-19. У такий спосіб експерти сподіваються стримати поширення нового штаму коронавірусу "Омікрон".

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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.