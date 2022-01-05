У Франції зафіксували новий максимум COVID-хворих: яка ситуація в країні

Середньодобова захворюваність у Франції за тиждень збільшилася на понад удвічі.
У Франції у вівторок, 4 січня, зафіксували 271 686 нових випадків захворювання на COVID-19, що є найвищим добовим приростом заражень в країні від початку пандемії.
Про це повідомляє The Associated Press.
Зазначається, що середньодобова захворюваність у Франції за тиждень збільшилася на понад удвічі, тоді як загальний рівень інфікування за тиждень сягнув понад 1671 особи на 100 тисяч населення.
Понад 20 тисяч французьким громадян нині перебувають у лікарнях із коронавірусом. У відділеннях інтенсивної терапії по всій країні заповнено понад 72% COVID-ліжок. Більшість пацієнтів - не щеплені, хоча 77% населення Франції отримали щонайменше дві дози вакцини.
Від початку пандемії у Франції підтвердили понад 123 тисячі смертей, пов'язаних із коронавірусною інфекцію, що є одним із найвищих показників смертності у світі.
Французький уряд раніше посилив низку карантинних обмежень, зокрема повернувши вимоги щодо носіння масок у деякиз місцях просто неба.
Тим часом у Великій Британії у вівторок також повідомили про рекордні 218 274 нові випадки зараження COVID-19, а в Німеччині впродовж доби зафіксували 30 561 хворого.
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Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.