У Франції загорілася фабрика грошей, де друкують банкноти євро: відео

У Франції загорілася фабрика грошей, де друкують банкноти євро: відео

Від отруєння чадним газом постраждало 24 працівники друкарні.

У середу, 9 лютого, у французькому місті Шамальєрі виникла пожежа у давній друкарні Банку Франції, де було надруковано і введено в обіг більшість банкнот номіналом 20 євро.

Про це повідомляє видання France Bleu Pays d'Auvergne, опублікувавши відео з місця пожежі.

За попередньою інформацією, загорання виникло в лабораторії, яка розташована у виробничій майстерні, в задній частині друкарні.

Вогонь пробився на дах будівлі і клуби диму здійнялися над фабрикою грошей. Для ліквідації пожежі було залучено 60 вогнеборців, довкола будівлі облаштували охоронний периметр.

У соцмережах префектура закликала мешканців місті залишатися вдома і не відчиняти вікна через значне задимлення.

Внаслідок інциденту постраждало 24 працівники друкарні, які надихалися димом. Чотирьох з них довелося госпіталізувати. Чи постраждали від вогню купюри — не повідомляється.

Un incendie touche l’imprimerie de la Banque de France à Chamalieres. Plus d’informations à venir sur ⁦@FBAuvergne⁩ pic.twitter.com/9Php5Y8MCB — France Bleu Pays d'Auvergne (@FBAuvergne) February 9, 2022

Відомо, що друкарня Banque de France базується в Шамальєрі уже понад 100 років. Щороку там виготовляють не менш ніж 2,5 мільярда банкнот. Більшість банкнот номіналом 20 євро, які були введені в обіг, було надруковано саме тут.

Нагадаємо, раніше з невідомих причин масштабна пожежа спалахнула на складах автомобільного концерну Skoda в околицях чеської столиці Праги. За попередніми розрахунками, збитки завдані підприємству сягають понад 40 мільйонів доларів.

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