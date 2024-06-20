У Франції заговорили про можливе скорочення військової допомоги Україні: деталі

Підтримка з боку Парижа може знизитись після приходу до влади ультраправих.

Прем'єр-міністр Франції Габріель Атталь заявив, що у разі перемоги на парламентських виборах ультраправих може скоротитися військова допомога Україні.

Про це з посиланням на французького міністра повідомляє BFM TV.

"Для ультраправих наступний крок абсолютно зрозумілий: це буде блокування Європейського союзу. Це вже ясно. Жордан Барделла (лідер ультраправих - Ред.) пропонує фінансувати свої неспроможні обіцянки, зокрема, за рахунок скорочення нашого внеску в Європу", - заявив він.

За словами прем'єра, це стане початком Frexit. Наступний крок після цього, наголосив Атталь, якщо "Національне об'єднання" ухвалить його, буде кінець значної частини підтримки України".

"У разі (приходу до влади) "Національного об'єднання" – це блокування Європейського Союзу, це початок Frexit і кінець значної частини підтримки України", – застеріг глава французького уряду.

При цьому він наголосив, що завтрашній день, який пропонує його партія – "це вибір Європи, яка допомагає нам і захищає нас".

Як повідомлялося, претендент на посаду прем'єр-міністра Франції, лідер французьких ультраправих Джордан Барделла заперечує проти відправлення військ до України. Присутність своїх солдатів в Україні він назвав "червоною лінією", яку не можна перетинати.

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