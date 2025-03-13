У Франції закликали ЄС конфіскувати російські активи для підтримки України

Національні збори Франції ухвалили резолюцію, що закликає Європейський Союз та його держави-члени якнайшвидше розпочати арешт заморожених російських активів для фінансування військової допомоги Україні.

Про це повідомило видання Le Figaro.

Попри запеклі дебати, документ підтримали 288 депутатів. Проти виступили 54 парламентарі – переважно представники ультралівих і комуністів, тоді як ультраправі утрималися.

Хоча резолюція має символічний характер, її автори розраховують вплинути на позицію уряду, який наразі не підтримує арешт російських активів.

Нагадаємо, Дуда закликав Трампа розмістити ядерну зброю на території Польщі.

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