У Франції затримали письменника Фредеріка Беґбедера за звинуваченням у зґвалтуванні: що відомо

На письменника подала скаргу молода жінка, яка стверджує, що мала з ним перший сексуальний контакт за згодою, після якого тієї самої ночі стався другий, але вже без згоди.

Прокурор міста По (департамент Атлантичні Піренеї) оголосив 12 грудня, що Фредерік Беґбедер був узятий під варту в поліцейській дільниці у зв'язку з попереднім розслідуванням за фактом зґвалтування.

Як повідомляє France Bleu.

"Близько 9 ранку його викликали до поліцейського відділку на допит у рамках попереднього розслідування", - повідомили джерела в поліції.

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За даними видання, минулого літа на письменника подала скаргу молода жінка. Вона стверджує, що мала з ним перший сексуальний контакт за згодою, після якого тієї самої ночі стався другий, але вже без згоди. Події відбувалися в готельному номері.

За інформацією джерел, близьких до справи, заявниця і підозрюваний мали стосунки протягом кількох місяців, які розпочалися, коли дівчина була ще неповнолітньою.

Фредерік Беґбедер - французький письменник і публіцист, а також сценарист, актор і режисер. Він - автор десятка романів, виданих різними мовами світу, зокрема й українською. Серед них бестселерами стали "99 франків" та "Кохання живе три роки".

Як повідомляє "Укрінформ", французький письменник Фредерік Беґбедер допомагав збирати кошти для захисників Миколаєва. Для цього один з українських фондів залучив його до участі у благодійному заході в Парижі.

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