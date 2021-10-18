У Франції затримали понад три десятки осіб, пов'язаних з російськомовною мафією

Після здійснення 61 обшуку силовики затримали 37 осіб.
У Франції правоохоронці зупинили діяльність транснаціональної злочинної структури, пов'язаної з російськомовною мафією.
Про це у неділю, 17 жовтня, повідомили у мікроблозі французької Національної жандармерії у Twitter.
Зазначається, що зловмисники, зокрема члени вірменських і грузинських злочинних угрупувань, займалися незаконною торгівлею цигарками та викраденими автомобілями.
"Жандарми, пошуково-рятувальний підрозділ міста Ам'єн і Центральне управління по боротьбі зі злочинністю (OCLDI) зупинили діяльність транснаціональної злочинної структури", - йдеться у повідомленні.
Загалом після здійснення 61 обшуку силовики затримали 37 осіб.
Раніше 44 країни під егідою США передали Москві запитання щодо отруєння опозиціонера Олексія Навального на території Росії у 2020 році. У такий спосіб міжнародна спільнота висловила занепокоєння "відсутністю прозорості та співпраці з боку РФ" в розслідуванні інциденту.