У Франції затримали вихідців з Росії, які готували теракт

У Французському місту Страсбург заарештували вихідців з Росії та Таджикистану, яких підозрюють у підготовці теракту на території країни.

Про це повідомляє видання Franceinfo.

У повідомленні вказується, що п'ять з них вже були відомі правоохоронцям як люди, які симпатизують радикальному ісламу.

Ще двоє нещодавно прибули в країну. Правоохоронні органи повідомили, що метою терористів був терористичний акт на різдвяному базарі у департаменті Нижній Рейн, який є популярною метою серед ісламістів.

Нагадаємо, раніше представник Державного департаменту США у справах Європи Майкл Тірре заявив, що російські військові мінують цивільні будинки, дитячі іграшки і тіла вбитих, що нагадує тактику бойовиків ІДІЛ.

Крім того, ми раніше інформували, що "Ісламська держава" підтвердила загибель свого лідера і оголосила ім'я нового “халіфа”.

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