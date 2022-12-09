У Франції затримали вихідців з Росії, які готували теракт

Загалом було заарештовано семеро молодих людей
У Французському місту Страсбург заарештували вихідців з Росії та Таджикистану, яких підозрюють у підготовці теракту на території країни.
Про це повідомляє видання Franceinfo.
У повідомленні вказується, що п'ять з них вже були відомі правоохоронцям як люди, які симпатизують радикальному ісламу.
Ще двоє нещодавно прибули в країну. Правоохоронні органи повідомили, що метою терористів був терористичний акт на різдвяному базарі у департаменті Нижній Рейн, який є популярною метою серед ісламістів.
Нагадаємо, раніше представник Державного департаменту США у справах Європи Майкл Тірре заявив, що російські військові мінують цивільні будинки, дитячі іграшки і тіла вбитих, що нагадує тактику бойовиків ІДІЛ.
Крім того, ми раніше інформували, що "Ісламська держава" підтвердила загибель свого лідера і оголосила ім'я нового “халіфа”.
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