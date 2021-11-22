У Франції заявили про "блискавичний" початок п'ятої хвилі COVID-19

Менш ніж за тиждень захворюваність на COVID-19 зросла зі 100 до 164 випадків на 100 тисяч жителів.

У Франції заявили про "блискавичний" початок п'ятої хвилі пандемії COVID-19, оскільки захворюваність на коронавірус в країні за тиждень зросла на майже 80%.

Про це із посиланням на речника французького уряду Габріеля Аттала повідомляє Le Figaro.

За його словами, "менш ніж за тиждень захворюваність зросла зі 100 до 164 випадків" на 100 тисяч жителів.

У зв'язку із цим в країні посили контроль за використанням так званих "санітарних перепусток", які підтверджують наявність вакцинації або одужання від COVID-19.

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Так, за перші чотири дні цього тижня перевірили майже 70 тисяч громадян і понад 4,3 тисячі громадських установ. Це на 102% більше, ніж попереднього тижня.

Незабаром довідка також стане необхідною для відвідування гірськолижних курортів, які нещодавно відновили свою діяльність після особливо складного сезону 2020-2021 років.

Наразі "санітарна перепустка" не є обов’язковою: вона стане такою, якщо національний рівень захворюваності перевищить поріг у 200 випадків на 100 тисяч жителів. Водночас Аттал переконаний, що Франція досягне відповідної позначки "найближчими днями".

Втім, речник уряду наголосив на "сильних сторонах" країни, вказавши, що показник вакцинації серед французьких громадян є вищим, аніж у багатьох європейських сусідів.

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