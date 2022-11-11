У Франції заявили про зіткнення Заходу з Росією у стратегічній перспективі

Країни Заходу повинні готуватися до ймовірного зіткнення з Росією у довгостроковій перспективі після її нападу на Україну.

Про це йдеться у новому стратегічному огляді Генерального секретаріату Франції з національної оборони та безпеки (SGDSN).

У документі вказується, що вторгнення в Україну викликало розкол і незворотність стратегічного вибору Росії, який змушує очікувати на конфронтацію з країнами Заходу.

У Франції прогнозують, що конфронтація з Росією може відбутись у довгостроковій перспективі у різних регіонах.

Також у документі написано, що Росія намагається зламати всю європейську безпеку у стратегічній перспективі, включаючи війною проти України, яка стала найбільш відкритою та брутальною.

"У реалізації свого прагнення до влади, задуманого як протистояння тому, що Росія називає "колективним Заходом", Москва давно виступає за непрямий підхід, що спирається насамперед на політико-дипломатичний підрив", – йдеться в документі.

Крім того, у Франції заявили, що Росія намагається переписати історію, щоб виправдати свої імперіалістичні амбіції.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Франція надасть Україні ше шість гаубиць Caesar, які вона планує передати ЗСУ у найближчі тижні.

Також ми інформували, що Вашингтон та його союзники не бачать перспектив скорого припинення війни в Україні шляхом переговорів.

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