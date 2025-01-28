Франція готова відправити війська до Гренландії: реакція на погрози Трампа та позиція Данії

В МЗС Франції вважають, що вторгнення США в Гренландію малоймовірне.
Франція обговорювала з Данією можливість розгортання військ на Гренландії у відповідь на неодноразові погрози президента США Дональда Трампа анексувати територію.
Про це заявив міністр закордонних справ Франції Жан-Ноель Барро, повідомляє Politico.
Барро повідомив, що французька сторона обговорила це з Данією, "яка готова подумати про це, якщо на кону стоять інтереси нашої безпеки".
"Коментарі Барро пролунали в той момент, коли прем’єр-міністр Данії Метте Фредеріксен перебувала у блискавичному турі європейськими столицями , щоб заручитися підтримкою союзників у спілкуванні з Трампом", - йдеться в повідомленні.
Міністр закордонних справ Франції запевнив, що вторгнення США в Гренландію малоймовірне.
"Якщо Данія звернеться до країн-членів Європейського Союзу з проханням про солідарність, Франція буде поруч", - зазначив Барро.
Нагадаємо, президент США Дональд Трамп вважає, що країна отримає контроль над островом Гренландія.
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