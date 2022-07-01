У Французькій Рив'єрі водій електросамоката збив 5-річного малюка з України.

Від отриманих травм дитина померла у лікарні.

Про це пише видання Nice-Matin.

Як стало відомо, трагедія сталася на пішохідному переході Англійської набережної на вулиці Ніцца, яка тягнеться уздовж узбережжя міста. Дитина йшла разом з мамою. Коли хлопчик трохи віддалився від матусі - в нього на електросамокаті врізався 40-річний чоловік, який їхав з надмірною швидкістю.

“Попри травму та падіння, водій самоката одразу подбав про дитину”, – розповіли у місцевій поліції.

Влада міста виразила співчуття з приводу трагедії та заявила, що в майбутньому розгляне “всі варіанти для уникнення подібних випадків”.

Нагадаємо, що донька рятувальника, який постраждав під час ліквідації наслідків удару по ТЦ у Кременчуці, теж потрапила під обстріл.

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