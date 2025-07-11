У Франції б’ють на сполох: Росія веде підозрілу активність під водою та в космосі

Російська субмарина / © flot.com

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Начальник Генерального штабу оборони Франції Тьєррі Буркхард на рідкісній пресконференції у п’ятницю заявив, що Росія, ймовірно, намагається мілітаризувати космос, що може суперечити міжнародному праву. За його словами, Москва використовує супутники для шпигунства й потенційного втручання у роботу французьких космічних систем.

Про це повідомило видання Politico.

Буркхард також висловив «надзвичайне занепокоєння» діями російських підводних човнів, які регулярно заходять у Північну Атлантику та Середземне море, аби стежити за стратегічно важливими для Франції районами. Він наголосив, що Кремль є «постійною загрозою», яка стає все більш технологічною й непередбачуваною.

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Французький генерал не закликав прямо до збільшення оборонного бюджету, але попередив, що ефективна відповідь на нові загрози «має свою ціну». Очікується, що до 2030 року Франція збільшить військові видатки до 67,4 мільярда євро.

Ця заява пролунала напередодні недільного звернення президента Еммануеля Макрона щодо оборонної політики країни, яке може містити важливі ініціативи на тлі зростання глобальної напруги, зокрема і на Близькому Сході.

Нагадаємо, нещодавно міністр оборони Франції Себастьєн Лекорню заявив, що демілітаризація України — це «червона лінія», яку Париж ніколи не перетне.