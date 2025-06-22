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У Франції чоловік намагався влаштувати "весілля" з 9-річною українкою
У Франції намагалися провести «весілля» між 22-річним британцем і 9-річною дитиною з України.
У паризькому Діснейленді мало відбутися приватне весілля, яке організував іноземець, але коли приїхала наречена, виявилося, що їй всього 9 років.
Про це пише Le Parisien.
За інформацією прокуратури міста Мьо, чотири людини — ймовірний наречений, 22-річний британський громадянин, мати дитини з України, 41 рік, а також двоє громадян Латвії — були затримані. Всі вони проходять у справі щодо шахрайства та відмивання грошей.
Прокуратура повідомила, що подія є постановочною — весілля було інсценовано з участю близько сотні людей, які виконували роль гостей. Медичне обстеження дитини не виявило ознак насильства чи примусу.
«Це не справжнє весілля, а зйомки, — заявив підозрюваний, який назвав себе директором продюсерської компанії. — Ми хотіли зняти фільм».
Свідки, включно з працівниками парку, спочатку були впевнені, що стануть свідками справжньої церемонії. «Ми всі були шоковані, коли дізналися, що наречена — дитина», — розповіли вони.
Адміністрація Діснейленду підтвердила, що приватизація парку на цей день була скасована, а подано офіційну заяву до правоохоронних органів. Розслідування триває.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові поліція затримала 22-річну жінку, яка продала свою новонароджену доньку за 20 тисяч доларів. Мати вирішила позбутися її за гроші, щоб купити автомобіль.