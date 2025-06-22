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ТСН у соціальних мережах

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Категорія
Світ
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У Франції чоловік намагався влаштувати "весілля" з 9-річною українкою

У Франції намагалися провести «весілля» між 22-річним британцем і 9-річною дитиною з України.

Автор публікації
Фото автора: Наталія Магдик Наталія Магдик
У Парижі чоловік намагався провести весілля з 9-річною українкою

У Парижі чоловік намагався провести весілля з 9-річною українкою / © Pixabay

У паризькому Діснейленді мало відбутися приватне весілля, яке організував іноземець, але коли приїхала наречена, виявилося, що їй всього 9 років.

Про це пише Le Parisien.

За інформацією прокуратури міста Мьо, чотири людини — ймовірний наречений, 22-річний британський громадянин, мати дитини з України, 41 рік, а також двоє громадян Латвії — були затримані. Всі вони проходять у справі щодо шахрайства та відмивання грошей.

Прокуратура повідомила, що подія є постановочною — весілля було інсценовано з участю близько сотні людей, які виконували роль гостей. Медичне обстеження дитини не виявило ознак насильства чи примусу.

«Це не справжнє весілля, а зйомки, — заявив підозрюваний, який назвав себе директором продюсерської компанії. — Ми хотіли зняти фільм».

Свідки, включно з працівниками парку, спочатку були впевнені, що стануть свідками справжньої церемонії. «Ми всі були шоковані, коли дізналися, що наречена — дитина», — розповіли вони.

Адміністрація Діснейленду підтвердила, що приватизація парку на цей день була скасована, а подано офіційну заяву до правоохоронних органів. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Харкові поліція затримала 22-річну жінку, яка продала свою новонароджену доньку за 20 тисяч доларів. Мати вирішила позбутися її за гроші, щоб купити автомобіль.

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