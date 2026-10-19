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У Франції масові протести переросли у погроми та мародерства — що відбувається у містах (фото)
Після масових протестів у Франції вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією.
Протести у Франції завдали збитків на сотні мільйонів євро, постраждали близько 1500 магазинів і торгових точок.
Про це повідомив президент Федерації роздрібної торгівлі Александр Бомпар, передає The Guardian.
У Парижі, Марселі, Ніцці, Нанті, Бордо, Ліможі, Ліллі, Тулузі та Страсбурзі було пограбовано безліч торгових точок — супермаркетів, аптек, бутиків, магазинів одягу, оптик, магазинів косметики та побутової електроніки.
Міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс зазначив, під час протестів 18 жовтня у країні було затримано понад 1800 осіб.
У дописі в соціальній мережі X Нуньєс заявив, що «Республіка не відступить», додавши, що під час демонстрацій постраждали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників.
У Сент-Етьєні учасникові протесту відірвало руку поліцейською гранатою, яку правоохоронці застосували для розгону натовпу, повідомило агентству AFP джерело в поліції.
Протести у Франції — що відомо
Близько 550 тисяч людей взяли участь у масових акціях протесту проти зростання вартості життя та високих цін на пальне, які відбулися в суботу у Франції, повідомило МВС країни. У Парижі, Марселі та низці інших міст демонстрації переросли в сутички з поліцією, яка застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону протестувальників. В інших містах заворушення супроводжувалися підпалами та мародерством.
У Ліможі було підпалено будівлю мерії, якій понад 140 років. У Марселі протестувальники увірвалися до мерії та осквернили будівлю анархічними графіті, в Ліоні було підпалено туристичний офіс міста, у Бордо постраждав поліцейський об’єкт.
Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у Франції немає місця насильству.
«Ті, хто порушував громадський порядок, нападав на префектури та підприємства, грабував навіть наші муніципальні ради, будуть притягнуті до відповідальності та покарані», — написав Макрон у соцмережі X.
Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що люди мають право на мирний протест, однак «підпалів, пограбувань і нападів» не повинно бути.
«Тим, хто явно хоче використати це насильство як „розминку“ перед президентськими виборами, я заявляю чітко: ми не дозволимо себе залякати. Ніхто не нав’язуватиме свою політичну програму за допомогою насильства», — сказав Лекорню.
Акціям протесту передували тритижневі демонстрації старшокласників, які приєдналися до профспілок і лідерів руху «жовтих жилетів».