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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Франції масові протести переросли у погроми та мародерства — що відбувається у містах (фото)

Після масових протестів у Франції вулиці кількох великих міст охопили погроми, підпали та сутички з поліцією.

Автор публікації
Фото автора: Анастасія Павленко Анастасія Павленко
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Протестувальники почали споруджувати барикади та підпалювати їх

Протестувальники почали споруджувати барикади та підпалювати їх / © Associated Press

Протести у Франції завдали збитків на сотні мільйонів євро, постраждали близько 1500 магазинів і торгових точок.

Про це повідомив президент Федерації роздрібної торгівлі Александр Бомпар, передає The Guardian.

У Парижі, Марселі, Ніцці, Нанті, Бордо, Ліможі, Ліллі, Тулузі та Страсбурзі було пограбовано безліч торгових точок — супермаркетів, аптек, бутиків, магазинів одягу, оптик, магазинів косметики та побутової електроніки.

Міністр внутрішніх справ країни Лоран Нуньєс зазначив, під час протестів 18 жовтня у країні було затримано понад 1800 осіб.

У дописі в соціальній мережі X Нуньєс заявив, що «Республіка не відступить», додавши, що під час демонстрацій постраждали понад 500 поліцейських, жандармів і пожежників.

У Сент-Етьєні учасникові протесту відірвало руку поліцейською гранатою, яку правоохоронці застосували для розгону натовпу, повідомило агентству AFP джерело в поліції.

У містах активізувалися мародери / © Associated Press

У містах активізувалися мародери / © Associated Press

Протести у Франції — що відомо

Близько 550 тисяч людей взяли участь у масових акціях протесту проти зростання вартості життя та високих цін на пальне, які відбулися в суботу у Франції, повідомило МВС країни. У Парижі, Марселі та низці інших міст демонстрації переросли в сутички з поліцією, яка застосувала водомети та сльозогінний газ для розгону протестувальників. В інших містах заворушення супроводжувалися підпалами та мародерством.

У Ліможі було підпалено будівлю мерії, якій понад 140 років. У Марселі протестувальники увірвалися до мерії та осквернили будівлю анархічними графіті, в Ліоні було підпалено туристичний офіс міста, у Бордо постраждав поліцейський об’єкт.

Мітингувальники підпалюють автівки / © Associated Press

Мітингувальники підпалюють автівки / © Associated Press

Президент Франції Емманюель Макрон заявив, що у Франції немає місця насильству.

«Ті, хто порушував громадський порядок, нападав на префектури та підприємства, грабував навіть наші муніципальні ради, будуть притягнуті до відповідальності та покарані», — написав Макрон у соцмережі X.

Прем’єр-міністр Франції Себастьєн Лекорню заявив, що люди мають право на мирний протест, однак «підпалів, пограбувань і нападів» не повинно бути.

«Тим, хто явно хоче використати це насильство як „розминку“ перед президентськими виборами, я заявляю чітко: ми не дозволимо себе залякати. Ніхто не нав’язуватиме свою політичну програму за допомогою насильства», — сказав Лекорню.

Протести, що перетворилися на безладдя / © Associated Press

Протести, що перетворилися на безладдя / © Associated Press

Акціям протесту передували тритижневі демонстрації старшокласників, які приєдналися до профспілок і лідерів руху «жовтих жилетів».

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