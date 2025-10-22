Музей Дідро у Франції / © france3-regions.francetvinfo.fr

Реклама

Францію сколихнула нова зухвала крадіжка культурних цінностей: у старовинному місті Лангр (департамент Верхня Марна) невідомі зловмисники викрали значну частину нумізматичної колекції, відомої як «скарб», що експонувалася в Музеї світла Дені Дідро (Maison des Lumières Denis Diderot).

Про це інформує France 3 Régions.

Пограбування сталося в ніч проти понеділка 20 жовтня, що лише посилює резонанс події, адже вона сталася буквально наступного дня після гучної крадіжки в паризькому Луврі.

Реклама

Працівники муніципальних служб Лангра, які прибули до музею вранці, виявили тривожні ознаки злому. Оскільки будівля за традицією зачинена для відвідувачів по понеділках, усередині нікого не було. Злодії проникли, зламавши вхідні розсувні двері. У приміщенні вони розбили захисну вітрину та винесли звідти частину рідкісних золотих і срібних монет, відомих як «скарб музею».

Попередня оцінка злочину вказує на його цілеспрямований характер: зловмисники діяли вибірково, забравши лише певну частину монет, але не чіпаючи інші експонати.

В офіційному зверненні мерії Лангра підтверджено, що поліція та керівництво музею негайно розпочали розслідування. Факт зникнення нумізматичного зібрання, знайденого під час реставрації будівлі Hôtel du Breuil (нинішнє розташування музею), підтверджено. Розбиту вітрину зі слідами викрадення знайшли на підлозі виставкової зали.

Наразі музейні експерти проводять скрупульозну інвентаризацію, щоб встановити точну кількість і вартість викрадених артефактів, після чого повні дані будуть передані слідчим органам.

Реклама

Історія скарбу

Викрадені монети були частиною унікального скарбу, виявленого будівельниками в листопаді 2011 року під час ремонтних робіт на площі Бюрель. Робітники, які переобладнували колишній Hôtel du Breuil-de-Saint-Germain під майбутній музей Дені Дідро, знайшли за старими дерев’яними панелями скарб із майже 2000 монет: 1633 срібних і 319 золотих, датованих 1790–1840 роками.

Згідно з французьким законодавством, знахідку розділили між робітником-винахідником та містом Лангр як власником будівлі. Частина скарбу, виставлена для публіки, на момент відкриття оцінювалася приблизно у 90 000 євро.

Слідчі припускають, що пограбування було ретельно сплановане і виконане професіоналами, ймовірно, в ніч проти понеділка.

Цей інцидент стався на тлі загальнонаціональної напруженості через пограбування Лувру, що вже змусило МВС Франції розпорядитися про посилення охорони всіх ключових культурних об’єктів країни.

Реклама

Музей Дідро залишається зачиненим на невизначений термін. Міська влада Лангра вже найняла приватну охоронну фірму для нічного патрулювання і розпочала екстрену модернізацію всієї системи безпеки закладу. Мерія міста різко засудила злочин, назвавши його «актом вандалізму і крадіжки, що завдає шкоди спільній культурній спадщині».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що 19 жовтня у Луврі сталося «пограбування століття» — невідомі викрали безцінні коштовності французької корони часів Наполеона III з Галереї Аполлона. Злодії за сім хвилин розбили подвійне броньоване скло «болгаркою» і зникли. Прокуратура Парижа порушила справу про організовану крадіжку. Збитки оцінили у 88 мільйонів євро.