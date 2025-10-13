У Франції оголосили новий склад уряду: йому вже загрожує відставка

Себастьян Лекорню / © Associated Press

Єлисейський палац оголосив оновлений склад французького уряду, але політична боротьба між крайніми лівими та правими силами ставить під сумнів його довговічність.

Про це повідомляють Reuters та BBC.

Прем’єр-міністр Себастьян Лекорню, який зберіг свою посаду після перестановок, залишив на ключових міністерських позиціях Жана-Ноеля Барро (МЗС) і Жерара Дарманіна (Мін’юст).

Найпомітнішою кадровою зміною стало призначення Лорана Нуньєса — колишнього префекта паризької поліції — новим міністром внутрішніх справ. Він змінив Бруно Ретайо, лідера консервативних «республіканців», який має власні президентські амбіції.

Також Елізабет Борн, яка колись очолювала уряд, втратила посаду міністра освіти. Її місце зайняв державний адміністратор Едуард Жеффрей.

Портфель міністра оборони перейшов до Катрін Вотрен — досвідченої представниці правоцентристів. Вона свого часу працювала в урядах Франсуа Байру та Жака Ширака.

На своїх посадах залишилися кілька впливових міністрів, серед яких — Ролан Лескюр, очільник Мінфіну.

Як зазначає BBC, новий кабінет може виявитися недовговічним: як ліві, так і праві партії готуються оголосити вотум недовіри уряду вже найближчими днями.

Помірковані ліві сили вимагають від прем’єра заморозити пенсійну реформу, яка передбачає підвищення віку виходу на пенсію до 64 років. Правоцентристи, навпаки, закликають не відступати від неї.

Якщо уряд не зможе задовольнити ці протилежні вимоги, і ліві, і праві погрожують спільно підтримати резолюцію недовіри.

У такому разі новий уряд Лекорню буде змушений піти у відставку.

Крайня права партія «Національне об’єднання» вже заявила про намір внести відповідну резолюцію в парламент у понеділок, 13 жовтня. Про це повідомила лідерка фракції Марін Ле Пен.

Раніше повідомлялося, що у Франції відбулися масові акції протесту проти бюджетної політики президента Еммануеля Макрона.

Ми раніше інформували, що президент України Володимир Зеленський провів переговори з президентом Франції Еммануелем Макроном.