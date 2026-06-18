У Франції підпалили виробництво дронів для ЗСУ: спецслужби затримали шпигуна з Булорусі

Французькі спецслужби перевіряють російський слід у підпалі підприємства / © partia.info

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На початку червня на південному заході Франції невідомі особи атакували коктейлями Молотова завод компанії Delair, яка постачає безпілотники для України. Цей інцидент викликав серйозне занепокоєння серед місцевих силовиків через можливе іноземне втручання в роботу критичної інфраструктури.

Про цей зухвалий напад на виробника оборонної продукції повідомляє французьке видання Le Parisien із посиланням на власні джерела в правоохоронних органах. За інформацією журналістів, слідчі наразі розглядають два епізоди з атакою та підозрілою відеозйомкою як частину масштабнішої диверсійної операції.

Напад на підприємство та затримання шпигуна

Перший інцидент стався 1 червня, коли камери спостереження зафіксували кількох осіб, які закидали задню частину будівлі пляшками із запальною сумішшю. Прокуратура міста Тулуза одразу відкрила кримінальне провадження за статтею про завдання шкоди із застосуванням вкрай небезпечних для людей засобів.

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Через кілька днів правоохоронці затримали громадянина Білорусі, який знімав на відео секретний прототип безпілотника поблизу цього підприємства. Йому вже висунули офіційне обвинувачення у шпигунстві та грубому порушенні правил перебування в закритій зоні оборонного виробництва.

Російський слід та масштабні постачання Україні

Французькі спецслужби не виключають російський слід, що цілком узгоджується з гібридними діями проти європейських підприємств, про які зазначають аналітики організації CSIS. Компанія Delair відома як провідний постачальник, який за останні роки передав Києву від 150 до 400 різних сучасних дронів.

З огляду на такі масштаби співпраці, ця атака на завод розцінюється порталом Forces Operations як прямий замах на спроможність Франції підтримувати українську армію. Офіційний Париж сприймає цей небезпечний інцидент як зухвалу спробу зірвати виконання міжнародних оборонних зобов’язань перед своїми стратегічними партнерами.

Гібридні атаки на європейську оборонну промисловість

Після 2022 року кількість пов’язаних із російськими спецслужбами диверсій різко зросла, що підтверджують дослідження британського центру RUSI. Фахівці фіксують сотні інцидентів у Європі, де близько 20% цілей становили саме підприємства критичної інфраструктури та оборонного комплексу.

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Під підозру вже потрапляли загадкові пожежі на заводі німецької компанії Diehl та чеських підприємствах, про що раніше писали журналісти видання Arab News. Експерти розглядають ці події як елементи спільної кампанії, головна мета якої полягає у сповільненні виробництва європейського озброєння для ЗСУ.

Нагадаємо, Маск може долучитися до роботи з українськими військовими. Поєднання технологій його компанії з українськими напрацюваннями може відкрити новий напрям автономного захисту від дронів.

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