У Франції скандал з українськими яйцями: їх вимагають зняти з продажу через небезпеку

Французька організація яєчної промисловості (CNPO) звернулася до влади країни та заявила, що низка великих супермаркетів продають сотні тисяч яєць з України, які «не відповідають європейським стандартам».

Про це пише Poultry World.

В організації зазначили, що яйця, що імпортуються з України, можуть містити антибіотики заборонені в Європі. За даними CNPO, щонайменше 4 перевірки яєць з України, експортованих через Словаччину та Польщу до решти ЄС, показали наявність речовин, які вважаються небезпечними для здоров’я людини.

Міністр сільського господарства Анн Женевар надіслала листа до Європейської комісії. Вона вимагає посилення санітарного контролю як у Франції, так і на рівні ЄС. Женевар також просить заборонити імпорт яєць, що містять речовини, заборонені в ЄС.

«Кількість імпортованих з України яєць не дуже велика, але це всеодно має велике значення. Наш національний продовольчий суверенітет означає надання переваги французькому виробництву над імпортними продуктами, які не відповідають нормам та очікуванням споживачів», – сказала Женевар коментуючи скарги CNPO.

Зазначимо, що укспорт яєць з України до Європейського Союзу суттєво зріс у 2025 році, адже ЄС залишався пріоритетним ринком для українських птахівників. За перші місяці 2025 року експорт яєць з України подвоївся, що свідчить про значний потенціал цієї галузі.

Водночас у ЄС за останній час неодноразово ставалися дискусії пов’язані з якістю та безпекою продуктів. Наприклад, через перевищення квот і підозри в недотриманні стандартів Євросоюз повернув мита на українські яйця та цукор у 2024-2025 роках.