У Франції стався масовий блекаут: що стало причиною

Прапор Франції

Частина Парижа та сусіднього регіону О-де-Сен зазнали масового відключення електроенергії вранці 20 листопада 2025 року. Блекаут охопив близько 200 000 домогосподарств, з яких початково 170 000 залишилися без будь-якого живлення.

Про це пише Express.

Інцидент стався у критичний час — під час ранкової години пік, спричинивши суттєвий хаос у столиці Франції.

Через відключення електрики зупинилися не лише вуличні та світлофори, але й частини ключових транспортних мереж.

Було призупинено рух деяких ліній метро та приміських поїздів, що критично важливо для мільйонів жителів, які добираються на роботу.

Французький оператор високовольтної електропередачі RTE повідомив, що блекаут пов’язаний із технічним інцидентом на його підстанції Issy-Les-Moulineaux, розташованій на південний захід від столиці. Збій зафіксовано о 5:38 ранку.

RTE відзвітував, що 112 000 будинків у місті та його околицях були підключені до мережі протягом п’яти хвилин після збою.

Станом на 6:50 ранку без електрики залишалося близько 2 600 домогосподарств. Компанія вибачилася за спричинені незручності.

Нагадаємо, у Франції 19 жовтня, Лувр зачинили після викрадення девʼяти коштовностей. Медіа писали, що вкрали коштовності з колекції Наполеона та імператриці із Галереї Аполлона. Їхню вартість оцінюють у €88 мільйонів.

Грабіжники проникли всередину через вікно, використавши кран з підйомною платформою і дискову пилку. Пограбування тривало всього 7 хвилин.

Із музею також вкрали тіару з колекції коштовностей королеви Гортензії та королеви Марії-Амелі, намисто і сережки із сапфірового ювелірного набору.

Одну з викрадених коштовностей — корону імператриці Євгенії, дружини Наполеона III Бонапарта — виявили пошкодженою біля музею.