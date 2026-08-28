У Франції суд визнав рак молочної залози професійною хворобою у стюардеси

Бортпровідниця домоглася визнання раку грудей професійним захворюванням / © pexels.com

Реклама

Суд у Франції визнав рак молочної залози професійною хворобою стюардеси. Таке рішення було винесено за позовом бортпровідниці авіакомпанії Air France Софі Лено.

Про це повідомляє The Guardian.

Реклама

Суд наголосив на таких чинниках, як робота в нічний час, вплив іонізуючого випромінювання та пасивне куріння. Крім того, стюардеса не мала генетичних відхилень або особливостей способу життя, які могли б пояснити виникнення онкологічного захворювання.

Реклама

Рішення стало прецедентом для французької авіагалузі. Зі слів самої бортпровідниці, це дозволить їй вийти на пенсію достроково.

У 59-річної Лено зараз спостерігається ремісія захворювання. Вона працювала в Air France від 1989 до 2019 року. За цей час стюардеса провела в польотах понад 12,6 тисячі годин, з яких понад 6,5 тисячі припало на нічні рейси.

Варто зазначити, що куріння в літаках Air France заборонили лише 2000 року.

Наразі рак молочної залози не входить до офіційного переліку професійних захворювань у Франції.

Реклама

2023 року суд у країні визнав цей вид раку професійним захворюванням у медсестри, яка 28 років працювала в нічні зміни і зазнавала впливу радіації від медобладнання.

Нагадаємо, експілот American Airlines Стів Шайбнер розвінчав міф про найбезпечніші місця в хвостовій частині літака. Дізнайтеся, від чого насправді залежить виживання під час аварії.

Новини партнерів

Новини партнерів