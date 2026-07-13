Через сильну спеку планово зупинили роботу три французькі ядерні реактори / © Associated Press

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У Франції через аномальну спеку зупинили три ядерні реактори.

Про це повідомляє France24.

Головний постачальник електроенергії в країні — група EDF — заявила, що три ядерні реактори на електростанціях Гольфеш, Бюже та Шуз, розташованих на берегах річок Гаронна, Рона та Маасбули тимчасово зупинені, а вісім інших працюють на знижених потужностях.

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Зазначається, що ці заходи є вимогою для захисту навколишнього середовища, щоб уникнути скидання занадто великої кількості гарячої води в річки, які вже сильно нагріваються.

Це вже другий випадок відключення за останні тижні.

Нагадаємо, під час рекордної хвилі спеки, яка наприкінці червня охопила країни Західної Європи, зафіксували понад 10 тисяч випадків надлишкової смертності.

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