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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
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У Франції ультраправі закликають переглянути умови підтримки України через борги країни

Лідер французьких ультраправих Жордан Барделла заявив про необхідність отримувати економічну віддачу та гарантії за військову допомогу Україні.

Автор публікації
Фото автора: Світлана Несчетна Світлана Несчетна
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Прапори Франції та України

Прапори Франції та України / © УНІАН

Голова французької ультраправої партії «Національний фронт» Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

Про це Барделла сказав в ефірі Bloomberg TV.

Політик зазначив, що зруйновані фінанси Франції вимагають отримання певної віддачі в обмін на військову допомогу Києву. Барделла, ймовірно, стане прем’єр-міністром, якщо Марін Ле Пен переможе на президентських виборах наступного року.

«Ми потопаємо в боргах. Ми потопаємо в дефіцитах. І безвідповідально брати на себе зобов’язання щодо витрат та обіцяти фінансову підтримку країні без жодних гарантій», — сказав Барделла. «Усе потрібно переглянути», — додав він.

Водночас Барделла запевнив, що підтримка України не буде повністю зупинена, якщо «Національне об’єднання» прийде до влади.

«Ця війна триває вже дуже довгий час. Роками ми закликаємо до перемир’я та достатніх гарантій безпеки для України. Тож не йдеться про те, щоб покинути Україну. Франція має зобов’язання. Вона підтримує Україну і повинна буде продовжувати виконувати це зобов’язання, щоб Україна захищала свої кордони та територіальну цілісність», — сказав політик.

Барделла високо оцінив позицію США, які вимагають від України надати щось натомість за підтримку, згадавши про угоду про доступ до українських копалин.

Водночас він хоче, щоб Україна гарантувала, що фінансова підтримка, яку вона отримує від європейських країн, використовувалася виключно для закупівлі обладнання у оборонній промисловості цих держав.

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