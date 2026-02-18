У Франції зафіксували рекордні дощі: не припиняються 36 днів поспіль

Зимовий дощ / © УНІАН

У Франції зафіксували найдовший період дощів за всю історію метеоспостережень. Опади не припиняються вже 36 днів поспіль.

Про рекордні дощі повідомляє французький телеканал BFM TV.

За даними метеорологічної служби, дощі фіксують на території Франції безперервно від 14 січня.

При цьому дощовим вважається день, за який у середньому в країні випало 1 мм або більше опадів.

Попередній рекорд зареєстрували восени 2023 року, коли в країні було 32 дощові дні поспіль.

Але дощі, які йдуть безперестанку, це ще тільки квіточки. У середу, 18 лютого, на Францію обрушився шторм «Педро».

За даними метеорологів, швидкість поривів вітру досягне 90-120 км/год, у прибережних зонах швидкість може досягати 140 км/год. Очікується випадання від 15 до 50 мм опадів.

Через ризик злив та повеней у чотирьох департаментах Франції діє попередження про «червоний» — найвищий рівень погодної небезпеки. Ще в 10 департаментах запроваджено помаранчевий — підвищений рівень погодної небезпеки.

Нагадаємо, нещодавно південь Франції накрив потужний шторм «Нільс», який спричинив масштабні перебої з електропостачанням та людські жертви. Без світла залишилися 850 тисяч домівок, одна людина загинула, ще кілька — постраждали.