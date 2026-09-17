У Франції заговорили про зупинення фінансової допомоги Україні: що заявила Ле Пен

Марін Ле Пен / © Associated Press

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Франція більше не може підтримувати Україну фінансово в колишніх обсягах через складний стан власних державних фінансів.

Про це заявила кандидатка в президенти Франції від «Національного об’єднання» Марін Ле Пен, пише Le Figaro.

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«Враховуючи значний обсяг допомоги, яку ми вже надали, ми заявляємо, що не можемо продовжувати», — сказала Ле Пен.

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Водночас вона наголосила, що йдеться насамперед про фінансову підтримку, а не про повне припинення допомоги Україні.

«Це не акт ворожості щодо України. Ми можемо продовжувати навчати їхніх солдатів, їхню армію, можемо продовжувати постачати їм обладнання, щоб вони могли захищатися. Але у фінансовому плані ми більше не можемо цього робити. Ми просто не можемо», — заявила Ле Пен.

Свою позицію вона пояснила проблемами французького бюджету. За словами політикині, влада не може одночасно заявляти про відсутність коштів на внутрішні соціальні потреби та продовжувати витрачати мільярди за кордоном.

Раніше представники «Національного об’єднання» вже виступали за скорочення фінансової допомоги Україні. Зокрема, голова партії Жордан Барделла заявив, що беззастережна підтримка України з боку Франції має бути замінена більш вигідними відносинами з країною.

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