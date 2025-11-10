ТСН у соціальних мережах

У Франції заявили про зростання гібридних загроз з боку Росії

Ризики з боку РФ можуть зачепити кожного громадянина Франції і не поступаються за небезпекою ісламістському тероризму.

Прапор Франції

Російські гібридні загрози для Франції посилюються і накопичуються, становлячи серйозну небезпеку для всього суспільства. Вони можуть бути настільки ж небезпечними, як і терористичні, оскільки здатні зачепити кожного француза.

Про це заявила міністерка збройних сил Франції Катрін Вотрен в інтерв’ю тижневику La Tribune Dimanche.

«Обидві загрози є надзвичайно сильними і накопичуються, навіть якщо вони мають різний характер. Вони можуть стосуватися кожного француза. Як бачимо, гібридні загрози з боку Росії постійно зростають — від кібератак на наші лікарні до спроб дестабілізації в соціальних мережах», — наголосила Вотрен, відповідаючи на питання, чи є російська гібридна загроза сильнішою за ісламістську.

Міністерка погодилася з оцінкою начальника Генштабу Збройних сил Франції Фаб’єна Мандона, який раніше попередив про високу ймовірність військової ескалації з боку Росії у Європі протягом кількох років.

«Я поділяю думку: Європа має бути готова до конфлікту високої інтенсивності до 2030 року. Окрім агресивної війни в Україні, військові зусилля Росії є масштабними і тривалими. Як міністр збройних сил, я несу відповідальність за підготовку наших військ — не зробити цього було б помилкою», — зазначила вона.

Вотрен також нагадала про річницю терактів 13 листопада 2015 року, під час яких ісламісти атакували Париж. За її словами, терористична загроза залишається «надзвичайно серйозною, постійною і важкою».

«Я б уникла порівнянь і сказала б, що нинішня загроза є більш багатогранною. Те, що про тероризм говорять менше, не означає, що він перестав існувати. Нинішні ризики є більш розмитими. Ми вже не в 2015 році, але ми не забули 2015 рік», — підкреслила міністерка.

Раніше повідомлялося, що генерал-лейтенант німецьких збройних сил Александер Зольфранк заявив, що Росія, попри війну проти України, зберегла достатньо ресурсів, щоб здійснити невелику, локальну атаку проти території НАТО в будь-який момент.

Ми раніше інформували, що в Європарламенті заявили, що НАТО не може протидіяти російським гібридним атакам.

