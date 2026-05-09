У Франції затримали одного з катів донецької тюрми «Ізоляція»

Тюрма-катівня «Ізоляція»

Французькі правоохоронці затримали одного з фігурантів справи про катування людей у незаконній донецькій тюрмі «Ізоляція».

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

«Завдяки співпраці Офісу Генерального прокурора України та правоохоронних органів Французької Республіки, у Франції затримано учасника терористичної організації, причетного до катувань людей у незаконній донецькій тюрмі „Ізоляція“», — повідомив Кравченко.

За даними слідства, упродовж 2017–2019 років громадянин України добровільно співпрацював із так званим «міністерством державної безпеки днр».

За словами генпрокурора, колишні полонені свідчили про його участь у знущаннях над ув’язненими.

«Колишні бранці розповідають, що він був помічником керівника незаконної тюрми в т.о. Донецьку. За їхніми словами, він брав участь у катуваннях ув’язнених, жорстоко з ними поводився, чинив психологічний тиск, змушував давати зізнання та принижував людей», — зазначив Кравченко.

Наразі слідство встановило щонайменше дев’ятьох потерпілих.

Як повідомив генпрокурор, після завершення розслідування в Україні та передання справи до суду підозрюваний залишив країну.

«У 2021 році, коли в Україні завершили розслідування і передали справу до суду, обвинувачений втік з України до Франції та спробував отримати там статус біженця», — розповів він.

Після звернення української сторони французькі правоохоронці відкрили власне кримінальне провадження.

«Після звернення українських прокурорів, ГО Truth Hounds та інших громадських організацій правоохоронці Франції відкрили власне кримінальне провадження. Спільно з українськими прокурорами вони допитали потерпілих, а українська сторона передала додаткові матеріали справи для зміцнення доказів», — пояснив Кравченко.

У результаті спільної роботи підозрюваного затримали. За клопотанням Національної антитерористичної прокуратури Франції його взяли під варту та висунули обвинувачення у воєнних злочинах і злочинах проти людяності.

За словами генпрокурора, справу наразі розслідує слідчий суддя спеціалізованого підрозділу Паризького суду.

Кравченко також наголосив, що це вже другий випадок затримання за кордоном осіб, підозрюваних у воєнних злочинах проти українців.

Першим став вирок у Фінляндії бойовику російських збройних формувань, якого засудили до довічного ув’язнення. Нині апеляційний розгляд у цій справі перебуває на завершальному етапі.

«Ми високо цінуємо міжнародну співпрацю з іноземними партнерами. Вона вкотре демонструє: жодні кордони не стануть захистом для осіб, причетних до злочинів проти українців. Відповідальність — невідворотна», — додав Кравченко.

