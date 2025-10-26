У Франції затримали підозрюваних у пограбуванні Лувра

Лувр / © Pixabay

Французька поліція досягла перших успіхів у розслідуванні сенсаційного пограбування Лувру, яке сталося минулого тижня.

Про це повідомляє видання Le Parisien.

За інформацією видання, правоохоронці взяли під варту двох осіб, яких підозрюють у причетності до цієї гучної крадіжки. Йдеться про злочин, під час якого з Галереї Аполлона, де виставлені королівські коштовності, було викрадено вісім унікальних експонатів, загальна вартість яких оцінюється приблизно у $88 мільйонів євро.

Одного із затриманих, за інформацією журналістів, вдалося схопити просто в паризькому аеропорту Шарля де Голля, звідки він, ймовірно, планував утекти до Алжира. Деталі арешту іншого підозрюваного наразі не розголошуються. Однак відомо, що обидва чоловіки є мешканцями передмістя столиці Франції та, за попередньою версією поліції, входять склада злочинного угруповання, якому інкримінують організацію та здійснення цього зухвалого пограбування.

Наразі триває активний пошук решти членів банди. Нагадаємо, що під час самої крадіжки зловмисники продемонстрували вражаючу швидкість та організованість: усього за кілька хвилин, використовуючи склорізи та вантажний ліфт, вони зуміли винести з музею безцінні історичні прикраси та зникнути на скутерах. Після цього інциденту керівництво Лувру тимчасово перемістило частину своєї ювелірної колекції до більш надійного сховища — у приміщення Банку Франції.

Пізніше видання Le Figaro надало уточнюючу інформацію про друге затримання, повідомивши, що воно відбулося в департаменті Сен-Дені, що також знаходиться поблизу Парижа.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Франції злочинці здійснили крадіжку у старовинному місті Лангр, винісши значну частину нумізматичного зібрання, відомого як «скарб», з Музею світла Дені Дідро.