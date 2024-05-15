"Дружба" Китаю і Росії може сколихнути світ: Financial Times про наслідки їх економічного співробітництва

Російський дикатор Володимир Путін планує відвідати цього тижня Пекін длязустрчі з китайськиим лідером Сі Цзіньпі. "Дружба" між двома верховними лідерами авторитарного світу знову буде виставлена на показ.

Про це пише Financial Times.

Видання зазначає, що економічні зв'язки між двома сторонами процвітають, але стикаються з тиском західних санкцій. Зокрема,лише минулого року обсяг двосторонньої торгівлі склав 240 млрд доларів, що на 26% більше, ніж роком раніше. Тим часом Китай продовжує постачати товари починаючи від автомобілів і промислового обладнання і закінчуючи смартфонами, а також купує російський енергетичний експорт на мільярди доларів.

Аналіики вважають, відповідні зміни свідчать про бажання Китаю змінити глобальну геополітику за допомогою торгівлі у своєму напрямку і за рахунок США.

Ба більше, Китай став важливим каналом постачання товарів для російської оборонної промисловості.

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"Китай зараз є найважливішим партнером Росії, який купує її сировину і постачає товари, в тому числі для ведення бойових дій", – каже Еліна Рибакова, старший науковий співробітник Інституту міжнародної економіки Петерсона.

Економічні зв'язки між Китаєм і Росією зростали від 2014 року, коли Росія анексувала Крим і зазнала перших західних санкцій, а Сі почав проводити більш наполегливу зовнішню політику. Тепер Китай не лише нарощує експорт до свого сусіда, але й купує російську нафту. Минулого року РФ випередила Саудівську Аравію по постачанню на китайський ринок.

Водночас залежність Москви від Пекіна, яка стрімко зростає, не надто турбує Кремль.

"Це обмін, на який вони готові піти, щоб працювати з партнером, який не загрожує їхній внутрішній стабільності і який має схожі погляди на те, як має бути упорядкований світ", - вважає Андреа Кендалл-Тейлор, директор програми трансатлантичної безпеки Центру за нову американську безпеку.

Додамо, візит російського диктатора Володимира Путіна до Пекіна в четвер, 16 травня, ймовірно, не міститиме жорстких домовленостей, але ознаменує початок його нового президентського терміну демонстрацією підтримки з боку найвпливовішого політичного партнера, китайського колеги Сі Цзіньпіна.

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