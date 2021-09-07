У G20 сподіваються, що до кінця року COVID-вакцину отримають 40% населення світу

У G20 сподіваються, що до кінця року COVID-вакцину отримають 40% населення світу

Міністри охорони здоров'я G20 підтримали мету ВООЗ вакцинувати не менше 40% населення світу до кінця 2021 року.

Міністри охорони здоров'я країн "Великої двадцятки" підтримують намір ВООЗ вакцинувати щонайменше 40% населення світу від COVID-19 до кінця 2021 року.

Про це йдеться у спільній декларації очільників МОЗ, оприлюдненій на сайті G20 у понеділок, 6 вересня.

"Разом з ВООЗ ми підтримуємо мету вакцинувати не менше 40% населення світу до кінця 2021 року", - йдеться у документі, схваленому за підсумками Глобального саміту з питань охорони здоров'я у Римі.

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Учасники зустрічі пообіцяли "працювати над поліпшенням своєчасного, справедливого і глобального доступу до безпечних, доступних і ефективних вакцин, терапевтичних і діагностичних засобів проти COVID-19".

"Ми також повинні ділитися великою кількістю доз, щоб задовольнити нагальну потребу в (...) вакцинах", - вказали міністри охорони здоров'я "Великої двадцятки".

Окрім того, вони підтвердили прихильність своїх лідерів "зміцненню місцевого і регіонального виробничого потенціалу, розвитку регіонального регулятивного потенціалу, а також просуванню мінімальних стандартів якості медичної продукції".

Тим часом у Всесвітній організації охорони здоров'я змінили ставлення до бустерних (третіх) щеплень від коронавірусу, заявивши, що вони необхідні людям із групи ризику.

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