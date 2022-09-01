У G7 вигадали план боротьби з Путіним, який знищить російську економіку

Міністри фінансів країн Великої сімки (G7) нарешті зібралися узгодити та надати план зі встановлення граничних цін на російську нафту.

Віртуальна зустріч, присвячена плану обмеження цін на нафту з Росії, має відбутися 2 вересня. Відповідне рішення відкриває новий фронт у поки що здебільшого безуспішних зусиллях Заходу скоротити енергетичні доходи Росії, адже не схоже, що війна в Україні має скоро закінчитися.

Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Згідно з планом, який представники G7 обговорювали цього літа, країни Великої сімки заборонять фінансування та страхування постачань російської нафти, якщо нафта не продається нижче встановленої ціни. Йдеться також про обмеження цін на нафтопродукти, зокрема мазут, який є серед лідерів російського експорту.

Фактично план передбачає створення такої структури експорту російських нафтопродуктів, за якого нафта буде надходити, але доходи Росії від цього зменшаться.

Тепер чиновники намагаються зберегти стимули для Росії продавати свою нафту і водночас обмежити доходи для агресорки. За словами аналітиків, вже сьогодні російська нафта продається зі знижкою більш ніж на 20 доларів за барель нижче світових орієнтирів.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що російська економіка почала занепадати, і їй, ймовірно, загрожує тривалий період стагнації внаслідок західних санкцій.

Читайте також: