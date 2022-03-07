У Гаазі почалися слухання проти злочинів Росії: Україна назвала чотири очікування від Суду

Українців просять повідомляти дані про злочини російських загарбників прокурору з Гааги.
Україна очікує від Суду ООН у Гаазі, який розглядає справу щодо воєнних злочинів Росії, ухвалення чотирьох тимчасових заходів.
Про це під час надзвичайних слухань у Гаазі в понеділок заявила співагент України в Суді ООН Оксана Золотарьова, йдеться у статті "Європейської правди".
Зокрема, українська сторона просить Суд ухвалити такі заходи:
- Російська Федерація негайно призупиняє розпочаті 24 лютого 2022 року воєнні дії, заявленою метою яких є "запобігання і покарання" нібито геноциду в Луганській та Донецькій областях України.
- Російська Федерація негайно забезпечує, щоби будь-які військові або нерегулярні збройні формування, якими вона керує або підтримує, а також будь-які організації та особи не сприяли військовим операціям, метою яких декларується "запобігання" чи "покарання" за нібито вчинення Україною геноциду.
- Російська Федерація утримується від будь-яких дій, що ускладнюють цей спір.
- Російська Федерація звітує Суду про виконання цього наказу.
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