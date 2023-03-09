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У Гамбурзі влаштували стрілянину у церкві: є жертви (фото)

Автор
Ірина Лаб'якІрина Лаб'як
Дата публікації
Перегляди
847
Час на прочитання
2 хв
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У Гамбурзі влаштували стрілянину у церкві: є жертви (фото)

Фото з відкритих джерел

Ще 24 особи зазнали поранень. Мотиви нападника чи нападників наразі не відомі.

У Гамбурзі невідомий чи кілька невідомих влаштував стрілянину у залі Свідків Єгови ввечері 9 березня, внаслідок чого загинули шестеро людей, також є поранені.

Про це повідомляє Fokus.

Близько 21:00 до екстреної служби пожежної охорони та поліції надійшли повідомлення про постріли. У гамбурзькому районі Дельбьоге один або кілька зловмисники влаштували стрілянину по людях у церкві.

На місце інциденту прибула велика кількість карет швидкої допомоги та поліція, яка оточила територію навколо району.

Згодом у поліції уточнили, що місцем злочину став будинок зборів Свідків Єгови. Рятувальники виносили звідти загиблих і поранених. Так, на місці злочину знайдено щонайменше шістьох загиблих. Ще семеро осіб зазнали важких поранень і 17 – легких.   

"Всі загиблі мають вогнепальні поранення", – сказав речник поліції.

"Поки немає достовірної інформації про мотиви злочину. Ми просимо вас не ділитися неперевіреними припущеннями та/або поширювати чутки", – закликала поліція в Мережі.

Нагадаємо, у Курській області Росії сталася стрілянина між строковиками. Один із них загинув.

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Дата публікації
Перегляди
847
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