У Гамбурзі влаштували стрілянину у церкві: є жертви (фото)

Ще 24 особи зазнали поранень. Мотиви нападника чи нападників наразі не відомі.
У Гамбурзі невідомий чи кілька невідомих влаштував стрілянину у залі Свідків Єгови ввечері 9 березня, внаслідок чого загинули шестеро людей, також є поранені.
Про це повідомляє Fokus.
Близько 21:00 до екстреної служби пожежної охорони та поліції надійшли повідомлення про постріли. У гамбурзькому районі Дельбьоге один або кілька зловмисники влаштували стрілянину по людях у церкві.
На місце інциденту прибула велика кількість карет швидкої допомоги та поліція, яка оточила територію навколо району.
Згодом у поліції уточнили, що місцем злочину став будинок зборів Свідків Єгови. Рятувальники виносили звідти загиблих і поранених. Так, на місці злочину знайдено щонайменше шістьох загиблих. Ще семеро осіб зазнали важких поранень і 17 – легких.
"Всі загиблі мають вогнепальні поранення", – сказав речник поліції.
"Поки немає достовірної інформації про мотиви злочину. Ми просимо вас не ділитися неперевіреними припущеннями та/або поширювати чутки", – закликала поліція в Мережі.
Update— David Atherton (@DaveAtherton20) March 9, 2023
Six are dead & many more seriously injured after a gunman attacked a church in Hamburg. The killings took place in Deelböge street in the GroßBorstel district. pic.twitter.com/9STvn7gpYy
Нагадаємо, у Курській області Росії сталася стрілянина між строковиками. Один із них загинув.
Читайте також: