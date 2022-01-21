У Гані потрапила в аварію вантажівка з вибухівкою: багато загиблих

Поранення отримали близько 60 людей.
Потужний вибух стався у Гані: на заході країни потрапила в аварію вантажівка з вибухівкою.
Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.
Внаслідок вибуху щонайменше 17 людей загинуло. Поранення отримали близько 60 людей. Наслідки вибуху нині допомагають ліквідувати військові.
Трагедія сталася у шахтарському містечку. Автомобіль перевозив динаміт для підривних робіт у копальні. На кадрах з місця події видно. що вибухова хвиля знищила розташовані неподалік будівлі, а на дорозі утворилася величезна вирва.
Як повідомлялося, у Туреччині спалахнула труба, якою транспортували іракську нафту на світові ринки. Через пожежу усі поставки вимушені були припинити на кілька годин. Через масивний вогонь довелося закрити для проїзду й сусідню автомагістраль. Ніхто не постраждав. Причини вибуху наразі встановлюють слідчі.
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