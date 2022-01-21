У Гані потрапила в аварію вантажівка з вибухівкою: багато загиблих

У Гані потрапила в аварію вантажівка з вибухівкою: багато загиблих

Поранення отримали близько 60 людей.

Потужний вибух стався у Гані: на заході країни потрапила в аварію вантажівка з вибухівкою.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 21 січня.

Внаслідок вибуху щонайменше 17 людей загинуло. Поранення отримали близько 60 людей. Наслідки вибуху нині допомагають ліквідувати військові.

Трагедія сталася у шахтарському містечку. Автомобіль перевозив динаміт для підривних робіт у копальні. На кадрах з місця події видно. що вибухова хвиля знищила розташовані неподалік будівлі, а на дорозі утворилася величезна вирва.

У Гані стався потужний вибух - щонайменше 17 людей загинуло | Новини світу

Як повідомлялося, у Туреччині спалахнула труба, якою транспортували іракську нафту на світові ринки. Через пожежу усі поставки вимушені були припинити на кілька годин. Через масивний вогонь довелося закрити для проїзду й сусідню автомагістраль. Ніхто не постраждав. Причини вибуху наразі встановлюють слідчі.

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