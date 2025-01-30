У Ганновері зруйнували меморіал памʼяті жертвам Голокосту

Злочин було скоєно у ніч проти 29 січня.

У німецькому місті Ганновер зловмисник зруйнував квіткові вінки, які були покладені у памʼять жертв Голокосту біля меморіального комплексу "Ахлем".

Про це інформує Spiegel.

Місцева поліція повідомила, що злочин, який розслідує відділ державної безпеки, було скоєно у ніч проти 29 січня.

Вінки, які було пошкоджено зловмисником, були покладені під час офіційної церемонії до Дня пам'яті жертв Голокосту, участь у якій брала президентка земельного парламенту Нижньої Саксонії Ганна Набер.

Правоохоронці кажуть, що загалом було знищено дев'ять меморіальних вінків, деякі з них були викинуті в сад або вкрадені. Камера спостереження зафіксувала зловмисника.

"Ганебно, що в цій країні все ще є люди, які ставлять під сумнів або навіть схвалюють несправедливий режим і політику винищення націонал-соціалістів", – заявив президент Ганноверського регіону Штеффен Крах.

Раніше повідомлялося, що у столиці Франції місті Париж невідомі осквернили меморіал жертвам Голокосту, намалювавши на ньому графіті червоного кольору.

Ми раніше інформували, що у мережі з’явилися свідчення ізраїльтян, які постраждали під час антисемітського погрому в Амстердамі.

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