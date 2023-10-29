У Газі тисячі людей пограбували склади розподілу допомоги – ООН

В ООН пов’язали це зі складною гуманітарною ситуацією в Секторі Гази.

У Секторі Гази тисячі жителів увірвалися на склади та в розподільчі центри Агентства ООН у справах палестинських біженців (БАПОР). Наліт було здійснено 29 жовтня вдень.

Про це пише BBC News.

Так, тисячі палестинців увірвалися до другого за величиною центру розподілу гуманітарної допомоги в Дейр-ель-Балі, де зберігаються і розподіляються вантажі, що надаються ООН. Серед викрадених товарів – пшеничне борошно, інше продовольство та засоби гігієни.

БАПОР не уточнює, чи буде посилено охорону інших складів у Газі та чи очікуються додаткові поставки гуманітарної допомоги.

"Це тривожна ознака того, що після трьох тижнів війни та жорсткої блокади Гази громадський порядок починає руйнуватися", – йдеться у заяві Томаса Уайта, директора у справах БАПОР у Газі.

За його словами, запаси продовольства на ринку закінчуються, а гуманітарної допомоги, що надходить до сектору Гази з Єгипту, недостатньо.

Голова гуманітарної служби ООН Мартін Гріффітс днями заявив, що протягом останнього тижня допомога "ледь просочувалася" до Гази.

У суботу, 28 жовтня, Міністерство закордонних справ Єгипту заявило, що "перешкоди, що створюються Ізраїлем", заважають оперативній доставці допомоги через КПП "Рафах".

Високопоставлена представниця Всесвітньої продовольчої програми ООН Абір Етефа заявила, що нальоти на кілька центрів розподілу допомоги в Газі в суботу можна було очікувати, оскільки люди були у важких умовах.

Вона припустила, що відключення телефонів та Інтернету у Секторі Гази 28 жовтня могло сприяти грабункам на складах та у розподільчих центрах.

За її словами, ООН була змушена призупинити розподіл продовольства, оскільки не могла зв'язатися із командами на місцях.

Наразі до Гази було пропущено понад 80 вантажівок із гуманітарною допомогою.

Ізраїль відмовився дозволити постачання палива до Гази, оскільки вважає, що ХАМАС використовує його у військових цілях, зокрема для роботи дизель-генераторів, які забезпечують освітлення та вентиляцію в мережі тунелів бойовиків під сектором Гази, які, за оцінками армії, розтягнулися на багато сотень кілометрів.

В БАПОР наголосили, що "паливо не викрадалося".

Нагадаємо, ЦАХАЛ підняв ізраїльський прапор на півночі Гази (відео).

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