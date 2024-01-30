У Газі зник канадсько-палестинський журналіст: у Мережі опублікували його останнє повідомлення

Канадсько-палестинський журналіст та батько п’ятьох дітей Мансур Шуман переїхав до Сектора Гази з Канади 2022 року разом із сім’єю. Його дружина та діти повернулися до Канади після заходу військ ЦАХАЛу у відповідь на напад бойовиків ХАМАСУ, який стався 7 жовтня 2023 року. Попри бойові дії Мансур Шуман залишився у Секторі Гази, щоб висвітлювати події, які там відбуваються.

Про це пише Independent.

Востаннє журналіст спілкувався зі своєю командою 21 січня. Відтоді про нього ніхто не чув, що викликає побоювання за його безпеку.

Волонтер із Канади Шаді Сакр, який допомагає Мансуру Шуману публікувати ролики в Інтернеті, сказав, що журналіст був у місті Хан-Юніс на півдні Гази та надіслав йому відео.

"Будь ласка, швидко поверніть мені це. У мене небагато часу", - йшлося на відео.

Мати Мансура записала емоційне повідомлення, в якому благала міжнародне співтовариство допомогти знайти її сина після того, як він більше не виходив на зв'язок.

"Моє серце горить. Я хочу почути про нього новини. Будь ласка, якщо хтось із вас знає щось, спробуйте розповісти його команді, яка вдень і вночі намагається його шукати", - сказала вона у відео, яке опублікувала у соцмережі Х.

Зникнення Мансура Шумана сталося через понад місяць після того, як журналіст розповів The Independent про свою стурбованість про те, що "ізраїльські війська завдають ударів по палестинських журналістам у Газі, а кілька його колег були вбиті під час ударів".

Перебуваючи в наметі поруч із пологовим відділенням лікарні "Насер" у місті Хан Юніс 19 грудня він сказав:

"Якщо Ізраїль думає, що, зробивши це з нами, вони змусять нас стати на коліна, вони помиляються. Кожен день, коли Ізраїль завдає нам удару, він запалює в людей більше світла й вогню, щоб вони продовжували працювати за свободу".

За повідомленнями працівників гуманітарних організацій, яким журналіст Шуман допомагав, його нібито взяли під варту війська Ізраїлю.

"Вони сказали, що бачили, як він виходив з лікарні "Насера", щоб відправитися до міста Рафах, і що по дорозі його затримали ЦАХАЛ".

Інший член команди в Канаді розповів Canadian Press, що троє очевидців сказали, що вони бачили, як пана Шумана забрали ЦАХАЛ, коли він залишав Хан-Юніс, щоб поїхати до Рафаха. Проте The Independent не зміг перевірити ці повідомлення.

Зникнення Шумана викликало обурення та занепокоєння в соціальних мережах і на вулицях Канади.

Петиція з вимогою негайного звільнення Мансура Шумана зібрала понад 120 000 підписів в Інтернеті, а протести з вимогою його звільнення відбулися в канадських містах Оттава та Калгарі.

Ізраїльські військові поки не прокоментували зникнення Шумана, але раніше заперечували напади на журналістів і заявляли, що докладають усіх зусиль, щоб уникнути шкоди цивільному населенню у війні проти ХАМАС.

Нагадаємо, в армії Ізраїлю заявили, що вбили або поранили половину бойовиків ХАМАС.

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