У "Газпромі" назвали терміни заповнення другої нитки "Північного потоку-2"

Першу нитку заповнили ще у жовтні.

До кінця 2021 року до робочого тиску заповнять другу нитку російського газопроводу "Північний потік-2".

Про це заявив керівник "Газпрому" Олексій Міллер, пишуть росЗМІ.

"Перша нитка "Північного потоку-2" вже перебуває під робочим тиском. Друга нитка опиниться під робочим тиском до кінця цього року", - сказав Міллер.

За його словами, "Газпром" почав заповнювати технічним газом другу нитку газопроводу 17 грудня, аби "досягнути необхідного рівня обсягу та тиску". Першу нитку закінчили заповнювати технічним газом два місяці тому - 18 жовтня. Було икористано близько 177 млн ​​куб. м палива. До слова, "Газпром" оголосив про завершення проєкту у вересні.

Як повідомлялося, сенатор-республіканець Тед Круз досяг від більшості в сенаті США організації голосування за його пропозиціями про додаткові санкції проти "Північного потоку-2". Згідно з домовленостями, голосування пройде вже 2022 року, до 14 січня.

Тим часом у Німеччині відклали ще на пів року сертифікацію "Північного потоку-2". За словами голови Федеральної мережевої агенції Німеччини Йохена Хоманна, регулятор досі не отримав необхідні документи від оператора. Процес сертифікації відновлять, коли вимоги будуть виконані.

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