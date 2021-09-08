У "Газпромі" визначили дату запуску "Північного потоку-2", - Bloomberg

Строки поставок російського газу в Європу залежать від рішення державного регулятора Німеччини.

Російський монополіст ПАТ "Газпром" планує уже наступного місяця розпочати постачання природного газу трубопроводом “Північний потік-2”, прокладання якого дном Балтійського моря нещодавно було завершене.

Як повідомляє агентство Bloomberg з посиланням на обізнані джерела, транспортування палива з першого відрізка "Північного потоку -2" до Німеччини заплановано на 1 жовтня.

У планах “Газпрому” прокачувати газ по обох нитках трубопроводу вже до 1 грудня, відзначають джерела агентства. Однак, строки поставок газу в газотранспортну систему Європи все ще залежать від рішення регулятора Німеччини, який наразі розглядає заявку "Північного потоку-2".

Раніше в "Газпромі" висловили готовність здійснити постачання цього року через трубопровід в обхід України 5,6 млрд кубометрів газу.

Нагадаємо:

США відмовилися поховати "Північний потік-2". Адміністрація Байдена скасувала санкції щодо оператора газопроводу "Північний потік-2" "відповідно до національних інтересів".

Водночас США і Німеччина вивчають можливості зміцнення енергетичного сектора України на тлі завершення будівництва газопроводу "Північний потік-2"

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