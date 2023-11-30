У Ґданську судили 44-річного українця за шпигунство на користь Росії

Чоловік, серед іншого, збирав інформацію щодо критичної інфраструктури в провінції Поморського та Куявсько-Поморського воєводств, а потім передав їх росіянам.
У Польщі 44-річний українець шпигував на користь Росії. Районний суд Гданська засудив його до одного року позбавлення волі за шпигунство.
Про це пише Onet.pl.
За даними слідства, чоловік, перебував у Польщі від січня по березень 2023 року (його затримали у березні). За даними слідства, 44-річний громадянин України збирав інформацію про критичну інфраструктуру краю. Поморського та Куявсько-Поморського воєводств та про діяльність служб і органів, відповідальних за безпеку.
Отриману інформацію він передав російській спецслужбі.
Слідчі встановили, що чоловіка схилили до шпигунської діяльності у Польщі. Наприкінці серпня прокуратура висунула йому звинувачення у шпигунстві на користь російської розвідки.
Нагадаємо, керівник представництва Росії при Європейському Союзі Кирил Логвінов, ймовірно, є шпигуном, який перебуває під дипломатичним прикриттям.
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