У Генпрокуратурі Казахстану повідомили, скільки людей загинуло під час протестів в країні

У Генпрокуратурі Казахстану повідомили, скільки людей загинуло під час протестів в країні

Під час протестів у Казахстані постраждало 4 578 людей.

У Казахстані у результаті масових протестів, які сколихнули країну на початку січня 2022 року, загинули щонайменше 225 людей, досі у лікарнях - 265 постраждалих.

Про це повідомив начальник служби кримінального переслідування Генеральної прокуратури Казахстану Серік Шалабаєв на брифінгу.

За його даними, на сьогодні встановлено 4 578 потерпілих, з яких - 4 353 поранено, зокрема 3 393 силовиків.

Своєю чергою, директорка департаменту зв'язків із громадськістю міністерства охорони здоров'я Асель Артакшинова уточнила, що із 225 загиблих 175 людей померли у медичних закладах. Наразі у клініках продовжують лікування 265 постраждалих, 67 з них перебувають у реанімації.

"Дані попередні і можуть уточнюватися і змінюватися", - заявив він.

Наразі Генпрокуратура розслідує 546 кримінальних справ, зокрема 44 – за актами "тероризму", 34 – за масовими заворушеннями, 15 - за вбивства. У зв'язку з підозрою, за його словами, 366 осіб вже взято під варту.

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Нагадаємо, на початку 2022 року кілька днів поспіль у Казахстані тривали протести.

Президент Казахстану запровадив режим надзвичайного стану на території всієї країни, а також звернувся до ОДКБ із проханням про військову підтримку.

Від 6 січня до Казахстану від країн-учасниць ОДКБ стали прибувати військові, найбільше з Росії. 13 січня ОДКБ офіційно оголосила про завершення операції у Казахстані.

ТСН.ua зібрав усі версії причетності Росії до кривавих подій у Казахстані.

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