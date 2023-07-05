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У Генштабі розповіли, чи наявні ядерні заряди на території Білорусі

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Олена КапнікОлена Капнік
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У Генштабі розповіли, чи наявні ядерні заряди на території Білорусі

Для зберігання ядерних боєприпасів потрібні особливі умови / Фото: Unsplash

Для зберігання ядерних боєприпасів потрібні особливі умови.

Наразі малоймовірна наявність російських ядерних зарядів на території Білорусі. Адже таке розміщення - це складний технологічний процес.

Про це "Укрінформу" заявив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ, бригадний генерал Олексій Громов.

"Я не можу підтвердити цю інформацію. Для зберігання ядерних боєприпасів потрібно зробити особливі умови, розгорнути базу для їх обслуговування. Це дуже складний технологічний процес. На сьогодні наявність ядерних зарядів на території Білорусі малоймовірна", - наголосив Громов.

За його словами, поки складно сказати, наскільки реальна загроза використання ядерної зброї проти України.

"Не треба забувати, що це війна з підступним супротивником, який не дотримується міжнародного права і готовий на все заради досягнення своїх цілей. Яскравим прикладом для нас є знищення росіянами Каховської ГЕС", - додав Громов.

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко 14 червня заявив, що країна почала отримувати російську тактичну ядерну зброю. Він заявив, що "є ракети і бомби". Диктатор також стверджував, що ця зброя втричі потужніша за атомні бомби, скинуті військами США на Хіросіму та Нагасакі 1945 року.

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Дата публікації
Перегляди
640
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