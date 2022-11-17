У Генштабі розповіли, скільки ракет і дронів росіяни випустили під час масованої атаки

За тиждень окупанти запустили майже 150 ракет.

У четвер, 17 листопада, російські окупанти запустили по території України 18 крилатих ракет та п'ять безпілотників.

Про це під час брифінгу повідомив заступник керівника Головного оперативного управління Генштабу ЗСУ бригадний генерал Олексій Громов.

Своєю чергою, речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат повідомив, що ракети Х-101 та Х-555 могли запускати з Волгодонська, а "Калібри" - з Чорного моря. Дронами росіяни атакували з півночі України - ймовірно, з території Білорусі та Курської області.

Загалом протягом тижня російські окупанти завдали майже 150 ракетних ударів, а також скерували понад 20 іранських дронів-камікадзе, повідомив Олексій Громов.

"Від 11 листопада противник завдав 148 ракетних ударів, зокрема, 15 листопада 111 ракетних ударів по об'єктах критичної інфраструктури. Застосував 26 дронів-камікадзе по позиціях наших військ у районах п'яти населених пунктів та об'єктах цивільної інфраструктури", - сказав він.

Сили та засобами зенітно-ракетних військ, авіації, ППО, Сухопутних військ та ВМС за тиждень знищили 102 повітряні цілі.

Ракетні удари 17 листопада

В Україні зранку оголосили масштабну повітряну тривогу. Небезпека поширилася на всю країну. Вибухи лунали в Києві, Дніпрі, Київській, Сумській, Вінницькій, Одеській та Харківській областях.

На Київщині сили ППО збили декілька ворожих об’єктів: чотири ракети і п'ять дронів. Минулося без "прильотів".

У Дніпрі під час "тривоги" пролунали вибухи. Згодом стало відомо, що окупанти РФ атакували "Південмаш". Щонайменше 14 людей зазнали поранень. Пошкоджено житлові будинки поряд з підприємством.

В Одеській області росіяни вдарили по об'єкту інфраструктури. Поранено людину. Вибуховою хвилею пошкоджено будівлі навколишніх підприємств.

Ракети також прилетіли в Ізюмський район Харківської області. Внаслідок удару постраждали троє працівників.

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