У Генштабі ЗСУ натякають, що 2023 рік у Росії стане "бавовняним"

У РФ останнім часом все частіше лунають вибухи і спалахують пожежі.

У Генеральному штабі Збройних сил України натякують, що наступного 2023 року на території Росії побільшає "бавовни".

Про це повідомив заступник начальника Головного оперативного управління Генерального штабу Збройних сил України бригадний генерал Олексій Громов, пише "Укрінформ".

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"У наступному році буде ще більше "бавовни", - сказвав Громов, відповідаючи на запитання щодо тенденції збільшення вибухів у різних регіонах РФ.

"Бавовна" у РФ

У РФ останнім часом все частіше лунають вибухи і спалахують пожежі на аеродромах і різних військових базах. Востаннє звуки вибухів було чутно уночі 26 грудня на військовому аеродромі в Енгельсі. Там міг бути знищений пункт управління авіабази.

Попередній раз після "бавовни" повідомлялося про пошкодження двох бомбардувальників Ту-95, які завдають ударів по Україні.

За словами радника голови Офісу президента Михайла Подоляка, інциденти в РФ є "об'єктивним наслідком процесу під назвою війна".

У британській розвідці вважають, що вибухи на військових об'єктах РФ свідчать про проблеми з системами протиповітряної оборони середньої дальності, оскільки її об'єкти як всередині країни, так і на фронті залишилися без захисту.

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