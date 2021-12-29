У Гонконгу поліція провела обшуки в онлайн-виданні і заарештувала шістьох працівників

У Гонконгу поліція провела обшуки в онлайн-виданні і заарештувала шістьох працівників

Провести затримання дозволив скандальний закон про національну безпеку.

Дві сотні поліцейських на одну редакцію - у Гонконгу влада здійснила нову атаку на медіа. До популярного онлайн-видання прийшла поліція, яка провела обшуки і заарештувала шістьох працівників.

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Про це розповіли в ефірі ТСН.Ранок 29 грудня.

Так, за ґратами опинилися чинний і колишній редактори і четверо членів ради директорів видання. У їхній будинках також провели обшуки. Затриманих звинувачують у змові - нібито з метою публікації крамольних матеріалів.

Провести затримання поліції дозволив скандальний закон про національну безпеку, який набув чинності минулоріч. Цей документ посилює у напів-автономному місті позиції центральної китайської влади та фактично виправдовує репресії проти опозиції. Ухваленню цього закона передували масові протести гонконгців, а країни Заходу засудили документ.

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