Гасили всю ніч: у Гонконгу сталася масштабна пожежа в недобудованому хмарочосі (відео)

У Гонконгу спалахнула пожежа на будівельному майданчику хмарочоса в густонаселеному туристичному районі Цім Ша Цуй. Загоряння почалося ввечері четверга, але ліквідувати його вдалося аж о 08:30 ранку п'ятниці, 3 березня (за місцевим часом).

Рятувальники евакуювали близько 130 людей з сусідніх будівель, повідомляє Associated Press.

Внасідок інциденту постраждали дві людини. Їх госпіталізували, інформує South China Morning Post. Пожежа сталася в будівлі, яку реконструювали.

План передбачав будівництво 42-поверхової пам’ятки архітектури для розміщення історичного клубу мореплавців і нового готелю.

Сотні людей вийшли на вулиці спеціального адміністративного району КНР, щоб наживо побачити гасіння масштабної пожежі. Відео з місця події мешканці опублікували в соцмережах.

Раніше ми повідомляли, що в Аргентині неподалік АЕС сталася пожежа. Через це в Буенос-Айресі та кількох провінціях на дві доби без електрики залишилися близько 20 мільйонів людей.

Площа займання в 3000 квадратних метрів: подробиці пожежі в столиці

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