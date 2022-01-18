У Гонконзі хом'як із Нідерландів міг заразити жінку "Дельтою": влада наказала приспати дві тисячі тварин

У Гонконзі хом'як із Нідерландів міг заразити жінку "Дельтою": влада наказала приспати дві тисячі тварин

"Дельта"-штам підтвердили у 11 хом'яків із зоомагазину.

У Гонконгу жінка могла заразитися COVID-штамом "Дельта" від хом'яка, привезеного з іншої країни.

Про це пише South China Morning Post.

Як уточнюється, захворіла 23-річна працівниця зоомагазину. Згодом 11 зразків, взятих у хом'яків, дали позитивний результат на "Дельту". Крім того, підтвердилися два випадки зараження людей, пов'язані із зоомагазином.

Підозрюють, що співробітниця зоомагазину могла заразитися від хом'яка, якого привезли з-за кордону. Зазначається, що, можливо, тварину привезли з Нідерландів.

За даними видання, за останні три місяці у місті не фіксували випадків зараження "Дельтою", оскільки її витіснив "Омікрон". Завезена варіація коронавірусу характерна для Європи та Пакистану.

Влада Гонконгу розпорядилася, щоб зоомагазини та приватні особи передали близько 2 000 хом'яків для присипляння. Йдеться про тварин придбаних після 22 грудня. Крім того, влада міста заборонила імпорт дрібних тварин.

Власників домашніх вихованців просять звертати увагу на підозрілі симптоми, за яких закликають відразу звертатися до ветеринара.

"Ми оцінили, що ризики цих партій є відносно високими, і тому ухвалили рішення на основі потреб громадського здоров’я. Ми закликаємо всіх власників домашніх тварин суворо дотримуватися гігієни під час поводження зі своїми улюбленцями та їхніми клітками", - сказав директор із сільського господарства, рибальства та охорони природи доктор Люнг Сіу-фай.

Станом на 17 січня у Гонконгу було виявлено 13 048 нових випадків коронавірусу, ще 213 людей померли.