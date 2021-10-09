У Google Maps з'явилася нова функція - найбільш екологічний автомобільний маршрут

Незабаром дані про викиди розмістять і для авіаперельотів.

Google додав у карти інформацію про те, який маршрут на автомобілі буде менш шкідливим для навколишнього середовища.

Про це повідомляє CNN з посиланням на заяву компанії.

Зазначається, що компанія Google ввела поправки в екологічну політику і представила в картах маршрути з найменшою кількістю викидів вуглекислого газу. Нову функцію спочатку введуть в США, в Європі вона з'явиться в 2022 році.

Таким чином, у додатку Google Maps відображатиметься найбільш екологічно чистий маршрут із маленьким зеленим листочком біля нього. Варіант маршруту включатиме інформацію про те, скільки часу займе поїздка і скільки палива водій може заощадити. Так, якщо час поїздки приблизно однаковий, за замовчуванням додаток вибере варіант з найменшими викидами вуглекислого газу.

За оцінками компанії, ця ініціатива може зменшити викиди на 1 млн тонн вуглекислого газу на рік, що еквівалентно викидам 200 тис. автомобілів.

Окрім цього, серед інших зелених ініціатив компанії - розміщення інформації про шкідливі викиди в пошуковій системі авіаквитків Google Flights. Користувачі по всьому світу зможуть побачити інформацію про викиди вуглекислого газу на одне місце для кожного рейсу і знайти варіанти перельотів з більш низьким рівнем викидів. Пошук готелів також буде включати інформацію про діяльність організацій у сфері сталого розвитку.

Нагадаємо, раніше Google Earth показав зміни нашої планети за останні 37 років в 3D-форматі. Компанія повідомила про велике оновлення сервісу Timelapse.

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